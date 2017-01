Big Brother Brasil ganha três teasers

(foto: Divulgação/Tv Globo/ Cesar Alves)

Os fãs de Big Brother, cuja 17ª edição estreia em breve no Brasil, ganharam um "tira-gosto" do que está por vir. É que a Rede Globo divulgou três teasers da atração, que deve começar a ser exibida em 25 de janeiro com Tiago Leifert no comando.

As imagens mostram pessoas dos mais diversos jeitos e estilos fazendo pose na frente da cãmera, reforçando a ideia de que a próxima edição do reality deverão juntar m time de participantes bastante diferente entre si.