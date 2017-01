Latino se separa de modelo e desabafa

(foto: Reprodução/ Instagram)

O namoro do cantor Latino com a modelo Fabiana Araujo chegou ao fim. Quem confirmou a separação foi o próprio cantor, que desabafoi com os fãs em suas redes sociais após o término do relacionamento de oito meses, afirmando estar tireste com o ocorrido e garantindo que nenhuma traição fopi o motivo do fim do romance.

"Foram oito meses de muita dedicação, tenho muita gratidão por ela, mas a situação já não estava legal, não houve nenhuma traição, antes que algum linguarudo fale alguma coisa. Apenas incompatibilidade de tempo, pessoas diferentes com gosto diferentes. Guardo no meu coração grandes experiências e momentos inesquecíveis. Espero que, em um futuro bem próximo, consigamos ser bons amigos, já que, no momento (infelizmente), só absorvemos o desconforto do achismo. Já que Ele lá em cima quis assim, então vamos focar nos trabalhos novos, porque isso, sim, nos fortalece, para nos dedicarmos e usufruirmos das oportunidades legais que surgirão, com certeza."