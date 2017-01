SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atacante Rafael Marques reiterou na tarde desta quarta-feira (4) o desejo de continuar no Palmeiras nesta temporada. O atleta está na mira do Sport após o clube paulista mostrar interesse pela lateral direito Samuel Xavier. "Eu tenho contrato com o Palmeiras e espero cumprir. Tenho uma história muito bonita pelo clube com títulos, gols e vitórias. Quero que essa história cresça ainda mais. Minha cabeça está voltada para lutar por uma vaga no time e cumprir o meu contrato até o final", disse o atacante em entrevista ao Jornal do Commercio. O atacante quer trabalhar para recuperar seu espaço com Eduardo Baptista - no ano passado, o jogador entrou em campo 34 vezes, com cinco gols marcados. O cenário é bem diferente do registrado em 2015. No primeiro ano como atleta do Palmeiras, Rafael Marques disputou 56 partidas e foi às redes em 15 oportunidades. O contrato do jogador com o clube paulista é válido até o fim do ano.