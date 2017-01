Sem espaço no São Paulo de Ceni, Ytalo acerta o seu retorno para o Audax

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo acertou nesta quarta-feira (4) a saída de mais um jogador. O atacante Ytalo vai voltar a defender o Audax, clube em que se destacou no último Campeonato Paulista. O jogador, de 28 anos, teve poucas oportunidades para mostrar serviço no Tricolor e estava fora dos planos do técnico Rogério Ceni. Contratado em maio de 2016, ele disputou apenas 13 partidas e marcou um gol - contra o Cruzeiro, fora de casa, no Brasileirão. No clássico contra o Corinthians, no dia 17 de julho, o jogador sofreu um entorse no joelho direito e precisou ser submetido a uma cirurgia. Já pelo time de Osasco, ele despontou na campanha do vice estadual, quando marcou seis gols em 19 partidas. Por isso, logo quando o São Paulo demonstrou não ter interesse em mantê-lo no elenco, o Audax começou a negociação para repatriá-lo. Assim que foi liberado pelo departamento médico do São Paulo no início deste ano, ele acertou o retorno para o Audax. Além de Ytalo, o técnico Rogério Ceni não conta mais com Michel Bastos, Carlinhos, Mena, Hudson, Kelvin, Jean Carlos e o goleiro reserva Léo. O meia Daniel também está perto de acertar com a Chapecoense.