Empresa que desbancou Uber na China investe mais de US$ 100 mi na 99

FILIPE OLIVEIRA SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A start-up brasileira 99 (antiga 99Táxis) anunciou nesta quarta-feira (4) ter recebido investimento liderado pela empresa chinesa DiDi Chuxing, principal companhia do mercado de corridas por aplicativos no país asiático. O valor da injeção de capital não foi divulgado, mas ele supera os US$ 100 milhões (R$ 322 milhões), segundo Matheus Moraes, diretor de política e comunicação da 99. A DiDi Chuxing, que também oferece serviços como aluguel de carros, test-drives e de micro-ônibus, desbancou o Uber no mercado chinês, comprando sua operação no país em agosto de 2016. O duelo vai se repetir no Brasil, onde o Uber lidera o segmento de corridas de motoristas particulares por aplicativo. Moraes diz que os recursos serão usados para expandir o serviço de motoristas particulares da empresa, o 99 Pop (concorrente direto do Uber), para todas as capitais brasileiras e levar a 99 para mais países da América Latina. Lançado em agosto, o 99 Pop está disponível apenas em São Paulo. Moraes diz que o objetivo da expansão é tornar o 99 o aplicativo líder no mercado de transporte do Brasil. Segundo ele, além do apoio financeiro, a Didi também auxiliará no desenvolvimento tecnológico da 99, incorporando ao aplicativo da empresa ferramentas como "machine learning" (aprendizado de máquinas, ou seja, capacidade do aplicativo se aprimorar automaticamente de acordo com padrões de utilização de usuários). Após o investimento, a empresa chinesa passa a fazer parte do conselho de administração da 99, junto dos fundadores da 99 e dos fundos de investimento Tiger Global e Qualcomm Ventures. Fundada em 2012, a 99 afirma ter mais de 140 mil motoristas registrados em seu serviço e mais de 10 milhões de usuários com o aplicativo instalado em seus smartphones.