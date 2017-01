'Cinquenta Tons Mais Escuros' ganha trailer com nova trilha sonora

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Continuação da série "Cinquenta Tons de Cinza", o longa-metragem "Cinquenta Tons Mais Escuros" -segunda parte da famosa série criada pela escritora E. L. James- ganhou nesta terça (3) um novo trailer. O novo vídeo promocional do filme tem como trilha sonora Zayin Malick e Taylor Swift, cantando a música "I Don't Wanna Live Forever". Na nova parte da história, a protagonista Anastasia Steele dá uma nova chance a Christian Grey, o magnata praticante de sadomasoquismo, mas passa a ser assombrada por figuras do passado dele. O filme estreia no Brasil dia 9 de fevereiro.