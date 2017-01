Termina, após 8 meses, o namoro entre Latino e Fabiana Araújo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Latino anunciou, nesta quarta-feira (4), o fim de seu namoro de oito meses com Fabiana Araújo. "Não tenho palavras que expressem a minha agonia por não ter dado certo. Foram oito meses de muita dedicação, tenho muita gratidão por ela", disse o cantor em uma mensagem publicada em seu perfil oficial do Instagram. "Mas a situação já não estava legal. Não houve nenhuma traição, antes que algum linguarudo fale alguma coisa. Apenas incompatibilidade de tempo, pessoas diferentes com gosto diferentes", completou. Na publicação, Latino também criticou o uso das redes sociais e pediu ajuda para seus seguidores para ter um relacionamento mais duradouro. "Deus inventou o amor, mas o Diabo, para contrariar, decidiu inventar o Instagram e o WhatsApp. Alguém aí está conseguindo administrar seus relacionamentos? Preciso de um intensivão urgente", declarou.