Avaliamos o Mobi Drive com motor 1.0 de três cilindros

O Mobi Drive tem o título de 1.0 mais econômico do Brasil. (foto: Divulgação)

Nesta semana estamos avaliando o novo Mobi Drive, versão intermediária qucom motor 1.0 de três cilindros Firefly. À venda por R$ 39.870, a nova opção fica abaixo das configurações Like e Way, que mantiveram o antigo motor. Por fora, só o emblema na tampa traseira de vidro denuncia a nova opção, mas basta girar a chave de ignição para notar o ruído típico dos motores de três cilindros – algo mais metálico e agudo do que os quatro cilindros. De acordo com o fabricante, o destaque fica por conta do consumo de combustível – a ponto de conquistar o título de 1.0 mais econômico do Brasil. Segundo os números do Inmetro para o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veículo, a versão Drive percorre 13,7 km/l na cidade e 16,1 km/l com gasolina – a futura opção Dualogic fez 14 km/h e 15,9 km/h, respectivamente. Com até 77 cv de potência e 10,9 kgfm de torque, o conjunto mecânico promete agilidade aos 945 kg do compacto, mas isso só se cumpre em partes. A baixa rotações, situação mais comum no trânsito urbano, o Mobi Drive realmente está mais esperto do que as versões com motor de quatro cilindros, só que o basta elevar os giros para notar as limitações do novo propulsor. Ponto positivo para a Fiat (e para o hatch) é que a promessa de economia se cumpriu durante o primeiro contato, com média de 15 km/l com gasolina no uso misto. Além disso, a direção elétrica não é anestesiada como em alguns modelos com esse tipo de assistência e tem bom peso – há também a função City, que reduz os esforços para manobras a baixas velocidades.