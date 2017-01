Conheça o Live On, a nova central multimídia do Fiat Mobi Drive

A central multimídia usa o próprio celular (foto: Divulgação)

Outra funcionalidade do Fiat Mobi Drive com motor 1.0 de três cilindros na versão Drive, é o sistema Live On, de multimídia. O equipamento toma como base o próprio celular do usuário, que se conecta ao Live On por meio do bluetooth e pode ser encaixado no suporte retrátil do painel. Para operar o sistema, é preciso instalar um aplicativo próprio (disponível para iOS e Android), o que também permite utilizar os comandos do volante e espelhar informações no quadro de instrumentos. Visualmente, a interface do menu principal remete aos já conhecidos Apple CarPlay e Android Auto, mas haverá funcionalidades exclusivas para a novidade da Fiat, como a opção “EcoDrive”, que avalia o motorista para incentivar uma condução mais eficiente, bem como o “Onde Parei?’”, que salva em um mapa o local no qual o carro foi desligado pela última vez. Não há comandos por voz, o que dificulta alguns processos – como iniciar uma ligação, por exemplo. Entretanto, o Live On permite que o usuário padronize os aplicativos favoritos de GPS e streaming de música, inclusive com as populares opções Waze e Spotify. O WhatsApp ainda não está disponível, mas a marca não nega a possibilidade de uma adaptação futura. O sintonizador para rádios AM e FM está embutido no próprio veículo, o que dispensa o celular para funcionar – neste caso, os comandos são feitos pelo volante. Além disso, a qualquer momento é possível sair do aplicativo do Live On para acessar as demais funções do celular. Por enquanto, a “central multimídia” será oferecida apenas na versão Drive.