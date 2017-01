O Chrysler Portal Concept reconhece o rosto e leva para casa

(foto: Divulgação)

O Chrysler Portal Concept, uma minivan elétrica e quase totalmente autônoma que tem no reconhecimento facial a sua grande sacada. Centrado no celular do usuário, o conceito se conecta automaticamente não apenas com o do motorista, mas com o de cada ocupante do veículo. O reconhecimento facial também não é exclusividade de quem dirige. Qualquer um que entrar no Portal Concept poderá ter suas preferências registradas. Não apenas de temperatura (tanto de ar-condicionado quanto dos bancos, aquecidos ou refrigerados), mas também de música, iluminação e ajuste de bancos. Mesmo que este passageiro nunca se sente no mesmo lugar: é indiferente. Para ser “quase autônomo”, o Portal Concept usa tecnologias V2X, ou que permitem comunicação do veículo com outros veículos, com a infraestrutura, com a internet e tudo que puder fornecer informações relevantes para uma condução segura. Um exemplo dado pela marca é que, se uma ambulância estiver se aproximando, mas não estiver ainda no campo visual dos ocupantes do Portal Concept, ele será avisado e facitará o caminho do veículo de emergência.