Polícia encontra plantação

No final da tarde de terça-feira (3), a Polícia Militar encontrou uma plantação de maconha nos fundos de uma casa no bairro Butiatuvinha, em Curitiba.

Por volta da 18h30, uma equipe fazia patrulhamento quando um homem ao avistar os policiais correu para dentro de casa. Diante da atitude suspeita, os policiais resolveram fazer uma abordagem. Foram encontrados no terreno dos fundos sete plantas de maconha e mais um tablete da mesma droga já processada.

O rapaz I.G.O.C foi preso no local e encaminhado ao CIAC/Sul.

Apreensões — Um rapaz e um adolescente foram encaminhados à delegacia por policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar (2º BPM), pertencente ao 2º Comando Regional da PM (2º CRPM), após serem flagrados com drogas. Na ação foram apreendidas 27 pedras de crack e 17 buchas de maconha.

Os policiais foram informados de que os suspeitos estavam em um veículo GM/Corsa transitando pelo bairro Santa Clara. Diante da informação a equipe da PM iniciou buscas e avistou o carro, sendo feito acompanhamento até um posto de combustíveis no centro da cidade, momento em que foi feita a abordagem.

No automóvel estavam quatro pessoas, sendo encontrado com um adolescente, de 17 anos, 16 pedras de crack. Após vistoria no interior do veículo foram apreendidas mais 11 pedras de crack e 17 buchas de maconha que estavam na porta da frente do lado do passageiro.