Família faz manifestação

Familiares e amigos de Rosária Miranda da Silva pedem Justiça à morte dela (foto: Franklin de Freitas)

Familiares e amigos da copeira Rosária Miranda da Silva, morta por uma investigadora da policia civil que estava de folga, realizam um protesto, ontem à tarde. Cerca de 50 pessoas saíram do local onde a copeira recebeu o tiro, na Rua Mateus Leme, no bairro Centro Cívico, em Curitiba, e seguiram até o prédio do Tribunal de Justiça do Paraná, na Praça Nossa Senhora de Salete, também no Centro Cívico. Rosária participava de uma festa de fim de ano, quando foi atingida pelo tiro.

A autora dos disparos é uma investigadora da Polícia Civil. Ela é vizinha do estacionamento onde ocorria a festa, na região do Centro Cívico. Rosária tinha 44 anos, estava internada no Hospital Cajuru e morreu na tarde do último domingo, 1 de janeiro.

O tiro teria sido dado pela policial por causa do barulho que vinha da festa. Irritada, a policial conta que tentou acabar com a festa soltando bombinhas para tentar assustar os integrantes e acabar com a comemoração. Como não houve resultado, a investigadora disparou quatro vezes. Um dos tiros atingiu a copeira, que já estava se despendindo dos colegas para ir embora.

A investigadora responderá em liberdade por homicídio com dolo eventual – quando se assume o risco de matar. Além do processo criminal, um procedimento administrativo foi aberto pela Corregedoria da Polícia Civil.

A família da copeira se mostra indignada com o fato de a investigadora permanecer em liberdade.