Com Carille de olho, volante se destaca e Corinthians goleia na Copinha

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Maior campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians estreou na edição de 2017 do torneio, nesta quarta-feira (4), com goleada. Em Taubaté, a equipe bateu o Pinheiro, time do Maranhão, por 6 a 0, em jogo válido pelo Grupo 17. Incentivo extra para os garotos do alvinegro: Fábio Carille, técnico dos profissionais, viu o jogo do estádio. O destaque do duelo foi Mantuan, volante e capitão corintiano que marcou duas vezes. Guilherme Romão, Pedrinho e Carlinhos (duas vezes) também balançaram as redes. "Sabíamos desde o começo da semana que ele [Fábio Carille] viria assistir aos jogos. Mas temos de estar focados aqui na Copinha, depois veremos o que vai acontecer", disse Mantuan na saída para o intervalo. O camisa 8 se descreve como um volante com boa chegada ao ataque. O lado vencedor colocou força total na primeira etapa, quando fez cinco gols. No segundo tempo, tirou o pé: apenas Carlinhos, de pênalti, marcou. O placar elástico é o maior da Copinha-17 até aqui (o São Paulo também fez 6 a 0, no Genus, e divide o posto como rival) Devido à goleada, o Corinthians lidera a sua chave na competição. O clube da capital paulista tem os mesmos três pontos do Taubaté, que venceu o Operário-MS por 1 a 0, mas leva vantagem no saldo de gols. Corinthians e Pinheiro-MA voltarão a campo na sexta-feira (06) - o primeiro enfrentará o Operário-MS e o segundo, o Taubaté. As partidas poderão definir antecipadamente os dois classificados do Grupo 13, caso Corinthians e Taubaté voltem a vencer. OS GOLS DO CORINTHIANS Lateral esquerdo do Corinthians, Guilherme Romão foi autor do tento que inaugurou o placar, aos 2 minutos de jogo. O jogador aproveitou bola que sobrou dentro da área e bateu firme de canhota, no alto e cruzado, para balançar a rede. Na sequência, o Pinheiro-MA teve sua única chance de gol, mas a desperdiçou. O centroavante Carlinhos, aos 11, abriu de vez a porteira. Wesley, zagueiro do time maranhense, vacilou e perdeu a redonda para o camisa 9 já dentro da área - na cara do gol, o menino só teve o trabalho de deslocar o goleiro. Pedrinho, aos 19, fez o golaço do duelo, de cobertura. Organizador do time, Mantuan mostrou poder de finalização aos 22 minutos, quando pegou sobra de bola na entrada da área e encaixou chute de primeira no ângulo, indefensável - Chico, o arqueiro, nem se mexeu. Aos 38, Mantuan preferiu chute rasteiro, de novo aparecendo pelo meio na grande área, e colocou a redonda no canto direito baixo do goleiro. Carlinhos voltou à carga aos 16 do segundo tempo, de pênalti, em cobrança firme e rasteira no canto direito da meta. E fechou a conta.