Hospital Evangélico está entre as instituições que devem receber parte do valor (foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal da Saúde vai quitar no máximo até a próxima segunda-feira, 9 de janeiro, os R$ 26,5 milhões referentes aos serviços prestados pelos hospitais da rede pública em dezembro e que não foram pagos pela gestão anterior. Isso pode ocorrer amanhã, dependendo da velocidade das operações bancárias.

O anúncio foi feito ontem pelo secretário municipal de Saúde, João Carlos Baracho, na reunião de instalação do comitê gestor criado para discutir mensalmente questões relacionadas aos hospitais. O encontro reuniu representantes de cada um deles - como Cajuru, Evangélico, Santa Casa e Pequeno Príncipe - além do secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto.

Segundo Baracho, o pagamento só será possível porque a secretaria conseguiu rastrear o destino dos restantes R$ 26.570.549,61 dos cerca de R$ 47 milhões repassados pelo Ministério da Saúde antes do Natal e que sofreram desvio de finalidade. Em vez de pagar os prestadores de serviços, explicou, o dinheiro então disponível foi transferido para outras 13 contas – referentes a diferentes ações da própria pasta. O dinheiro precisa ser estornado para o Fundo de Saúde e, então, destinado a cada hospital.

O anúncio foi comemorado pelos dirigentes hospitalares. “Há muito não éramos recebidos com tanta transparência e abertura de informações. Isso é muito positivo porque nós efetivamente queremos fazer parte do sistema de saúde de Curitiba”, disse o presidente da Federação das Misericórdias do Paraná (Femipa), Flaviano Ventorim.

Já o interventor do Hospital Evangélico, Carlos Motta, recebeu a notícia “com muita felicidade”. “Tenho certeza que disporemos de novos meios de atuar na assistência à saúde”, definiu.

O secretário Baracho também antecipou aos representantes do segmento hospitalar mais duas medidas para fazer frente à crise que afeta também a rede de atenção básica de saúde de Curitiba – que são os postos de saúde e as unidades de pronto atendimento (UPAs).