Técnico do Atlético reitera que será seu último trabalho como treinador

Autuori: "Decididamente se´rá meu último trabalho como treinador" (foto: Divulgação/CAP)

O técnico do Atlético, Paulo Autuori, reiterou nesta quarta-feira (4) que seu trabalho no clube será o último como treinador de futebol. A declaração surgiu enquanto ele comentava sobre as perspectivas do clube na Copa Libertadores de 2017.

Autuori havia dito que, antes de assumir o Atlético, já pensava em seguir carreira como dirigente. “Somente o Atlético, com seu projeto, suas ideias, me fez mudar o que estava programado, de não voltar a trabalhar com técnico no Brasil”, disse o treinador, “Decididamente, será meu último trabalho como técnico”.

O treinador admite que o ano de 2017 será mais difícil. “Agora é nos preparar bem, as dificuldades serão maiores, as exigências também, as cobranças muito mais”, afirmou. Na Libertadores, o Atlético vai enfrentar o Millionarios, da Colômbia, num mata-mata. Se passar, ainda precisará duelar contra enfrentar Capiatá (Paraguai), Tachira (Venezuela) ou Universitario (Peru). Somente se passar também por esse adversário é que o clube paranaense vai disputar a fase de grupos da Libertadores. Uma vez classificado, o Atlético cairia no grupo 4, com San Lorenzo (Argentina), Universidad Catolica (Chile) e Flamengo

Segundo Autuori, o Atlético precisa melhorar o desempenho nos jogos fora de casa. No último Brasileirão, o time foi o melhor mandante com 84% dos pontos, mas fora de casa venceu apenas duas partidas. “Para fazer boa campanha, sem perder de vista, jogar em casa é importante, mas jogar fora é fundamental”, filosofou. “Temos que ter aprendido a lição. Se tivéssemos uma campanha minimamente melhor fora de casa, poderíamos nos envolver em luta por um terceiro ou segundo lugar”.