Coritiba perde pênalti, mas vence na estreia pela Copinha

O Coritiba estreou com vitória na Copa São Paulo de Juniores. Na tarde desta quarta-feira (4), o time derrotou o Boavista (RJ) por 1 a 0, gol do volante Julio Rusch no estádio professor Dario Rodrigue Leite, em Guaratinguetá (SP). A partida era válida pelo grupo 21 da competição.

Depois de um primeiro tempo sem muitas chances de gol, o Coritiba teve uma chance de ouro para abrir o placar. Aos 5 minutos, o meia-atacante Léo foi derrubado dentro da área do Boavista. Contudo, o goleiro defendeu a cobrança de Índio. O gol coxa-branca saiu dois minutos depois. Julio Rusch arriscou de fora de área e acetou o canto.

O Coritiba lidera o grupo 21, com 3 pontos – no outro jogo da chave, Itabaiana (SE) e Manthiqueira (SP) empataram em 4 a 4 e ficaram com um ponto cada. Nesta sexta-feira (6), às 16 horas, o time paranaense enfrenta o Itabaiana. No domingo, no mesmo horário, pega o Manthiqueira.