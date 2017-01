Com piscinas lotadas, clubes ganham “vida nova” no verão

Dias de sol: para se refrescar, associados lotam as piscinas do Santa Mônica (foto: Franklin de Freitas)

Acostumados aos dias com temperaturas amenas, quando não mesmo os dias de frio, os curitibanos estão sofrendo com as temperaturas altas. Hoje, por exemplo, dia mais quente da semana, os termômetros devem marcar até 31ºC. Uma das opções para amenizar esse calor que parece importado do Rio de Janeiro é buscar refúgio em piscinas de clubes e sociedades de Curitiba, que nesta época do ano costumam ganhar “vida nova”.

É que os dias de calor garantem também a essas entidades o aumento no número de associados e, consequentemente, um incremento na arrecadação. São sócios novos, muitos deles recém-chegados à cidade, e outros tantos que já eram associados, mas deixaram de pagar as mensalidades e agora, com a chegada do verão e a possibilidade de aproveitar melhor tudo o que esses espaços oferecem, acabam voltando.

Um exemplo é o Clube Santa Mônica Clube de Campo, localizado em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, um dos mais tradicionais da cidade, e que durante o ano chegou a registrar uma queda no número de sócios por conta da crise econômica. “Nesta época temos uma boa porcentagem de sócios voltando ao clube e também aumenta naturalmente a procura por títulos”, conta Michelle Bianca Alves de Lara, do setor de comunicação do clube.

Apesar da crise econômica, pagar um clube ainda acaba sendo uma alternativa mais barata para família do que uma viagem, esclarece Michelle. “A procura de interessados em se associar aumenta em 50%, mesmo percentual de incremento no movimento dentro do clube”, complementa.



Ainda de acordo com Michelle, as piscinas do clube costumam ficar lotadas praticamente todos os dias neste período de verão. “Depende do clima. Desde que começou a esquentar as piscinas estão lotadas, os sócios também aproveitam bastante as atividades ao ar livre. Então o determinante é o clima. Se está bom,o pessoal vem para o clube, que fica bem cheio”, relata.

Outra instituição que já vem se aproveitando do período de férias e dos dias de calor para garantir um faturamento maior para se manter durante o ano é o Clube Duque de Caxias, localizado no bairro do Bacacheri. De acordo com Laurene Betega, secretária do presidente, os meses de novembro e, principalmente, dezembro, são aqueles com maior procura de interessados em se associar e também com maior movimento dentro do clube.