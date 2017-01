Paraná Clube prepara piscina para a estação

O Paraná Clube anunciou ontem que a piscina principal da Sede da Kennedy estará aberta ao público a partir do próximo final de semana, graças a uma parceria com a Paraná Sports. E não são apenas os sócios que poderão aproveitar as dependências do clube.

Segundo comunicado divulgado pelo Paraná, os associados poderão pagar um valor adicional de R$ 30 na mensalidade para aproveitar as piscinas, ou então utilizar o sistema Day Use, por R$ 10, ou seja, paga pelo dia que usar. Já aqueles que não são sócios podem também utilizar o sistema Day Use (R$ 30) ou pagar por mês (R$ 150).

A piscina estará aberta diariamente (menos segundas-feiras) das 10h às 20h. Crianças até 5 anos têm acesso gratuito e entre 6 e 10 anos pagam apenas meia-entrada. Maiores Informações na sede do clube, pelo 3029-4747.