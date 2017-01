Temporada faz surgir os os sócios de veraneio

Nos clubes e sociedades de Curitiba, o verão traz mais um “fenômeno” sazonal: são os “sócios de veraneio”, aqueles que se associam apenas para curtir o verão nas piscinas dos clubes, mas que quando esfria não dão mais as caras nem pagam as mensalidades, voltando apenas para refazer a associação no verão seguinte. Para os clubes e sociedades, isso é sinônimo de prejuízo, já que precisam arcar com a manutenção de sua infraestrutura durante o ano todo.

Para tentar evitar essa evasão de associados, a maioria das instituições aposta em um rol variado de atividades, que não se limitam às piscinas, como futebol, vôlei, trilha ao ar livre e outros. Além disso, há também a relação entre os próprios associados, que acabam se tornando uma espécie de família.

“Realmente acaba virando uma família, faz muita amizade (dentro do clube), até porque são pessoas que têm mais ou menos o mesmo estilo de vida. E tem tanto a parte social, lazer e recreação, atividade de final de seman com a família, e a parte esportiva também, que muita gente vem aqui fazer exercicio num local adequado e seguro”, afirma Michelle Lara.