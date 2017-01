Maior desejo do brasileiro para 2017 é bateria inteligente

O brasileiro não aguenta mais ficar sem bateria em equipamentos como o celular. A fragilidade da duração da energia faz o item "baterias inteligentes sem a necessidade de ligar o aparelho na tomada" alcançar o primeiro lugar no quesito "tecnologias que quer ver disponível em 2017", segundo pesquisa feita pelo Datafolha a pedido do IEEE (Instituto de Engenheiros Eletricistas Eletrônicos). O primeiro colocado do ranking de itens influentes em 2017, por sinal, está diretamente ligado às baterias inteligentes: os smartphones continuam no topo da cabeça dos brasileiros. Em terceiro lugar do ranking há outra novidade que os brasileiros acreditam que se torne influente: tecnologia mais inteligente para a segurança doméstica.

TOP 5 DE CADA RANKING

Itens que serão influentes em 2017:

1 – Smartphones - 35%

2 – Baterias inteligentes - 33%

3 – Tecnologia mais inteligente para segurança doméstica - 30%

4 – Carros mais inteligentes (com wi-fi, GPS, controle remoto e etc de fábrica) - 29%

5 – Veículo elétrico - 23%



Itens que serão supérfluos em 2017:

1 – Telefone fixo - 36%

2 – Computador de mesa - 29%

3 – Câmeras digitais - 24%

4 – Retorno das câmeras fotográficas analógicas - 19%

5 – Animais virtuais de estimação - 19%



Tecnologia que quer ver disponível em 2017:

1 – Baterias inteligentes - 25%

2 – Carros mais inteligentes - 22%

3 – Veículo elétrico - 21%

4 – Tecnologia mais inteligente para segurança doméstica - 16%

5 – Robôs para uso pessoal e tarefas rotineiras - 14%

