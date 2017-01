Cuba entra na rota de operadora brasileira

O Capitolio fica bem no centro de Havana, cidade recheada de carros antigos (foto: Divulgacao) Varadero tem um litoral belissimo, Cuba tem varias praias de mar calmo (foto: Divulgacao)

A CVC, operadora de turismo que mais brasileiros embarca pelo Brasil e exterior, começa a oferecer viagens e serviços turísticos rumo a Cuba, destino turístico que passa a figurar como uma das grandes apostas da companhia em 2017, pelas características de um típico destino caribenho.



Segundo o diretor de produtos internacionais da CVC, Fábio Mader, Cuba ainda é pouco visitada pelos turistas brasileiros. “De janeiro a novembro deste ano, 85 mil argentinos visitaram a ilha, contra 19 mil brasileiros. O potencial de embarque de brasileiros é enorme, considerando a força de vendas da CVC e a atratividade do destino”, diz Mader.



A maior ilha do Caribe também se destaca pelo mar azul turquesa, com sua capital, Havana, berço da parte histórica do país, bem conservada, com museus, edifícios colônias, praças históricas e galerias de arte.



“Cuba tem a combinação perfeita com resorts “tudo incluído”, praias de mar calmo, povo acolhedor, boa gastronomia e passeios que vão do tradicional “nado com golfinhos” aos diferenciados como, por exemplo, visita às fábricas de charutos e rum e clubes de salsa, tornando-se ideal para jovens, casais em lua de mel e famílias”, conta a gerente de produtos Caribe, Paula Rorato.



Já estão disponíveis, em todos os canais de vendas da CVC, os serviços oferecidos aos passageiros que viajam a Cuba, como passeios, diárias de hospedagem, passagens aéreas, traslados e seguro viagem, para que o cliente customize o pacote de viagem de maneira dinâmica, de acordo com seu perfil e disponibilidade.



A facilidade de acesso com a ampla malha aérea, principalmente da Avianca para Havana e da Copa Airlines que, além da capital, também voa para Santa Maria e Holguin, e a infraestrutura hoteleira com redes conhecidas do público brasileiro, são fatores que contribuíram para colocar o produto na prateleira.



Para os turistas que gostam de compras, a CVC oferece a possibilidade de combinar os pacotes para Cuba com Miami, que fica a uma distância de 150 km; ou com Panamá, que não exige visto para brasileiros e é livre de impostos e, também, com cruzeiros marítimos que partem dos Estados Unidos.



“Fizemos uma visita técnica in loco e retornamos com boas negociações com companhias aéreas, redes hoteleiras e receptivo, para reverter bons preços em passagens aéreas, passeios e hospedagem aos brasileiros”, conta o gerente sênior de produtos Américas e Caribe, Rodrigo Vaz.



“É muito importante para nós termos a CVC trabalhando o destino, pois tenho certeza que o destino ganhará mais visibilidade e maior número de turistas. A CVC tem tudo para se converter, em pouco tempo, como o principal parceiro comercial na operação de emissão de turistas para Cuba”, comemora a diretora da Oficina de Turismo de Cuba para o Cone Sul, Niurka Perugorría.



Para promover o destino, a CVC está finalizando um material promocional exclusivo para Cuba, chamado de “Completão”, e distribuído gratuitamente aos clientes; e iniciará, em breve, um amplo plano de marketing que envolverá treinamentos para os agentes de viagens, entre outras ações.



Essa e outras novidades já estão disponíveis em toda a rede CVC, formada por 1.064 lojas exclusivas e 6.500 agências multimarcas, além do site www.cvc.com.br.

SERVIÇO:

O que: Pacote cubano, Varadero com visita a Havana

Duração: 5 noites

Saída: 23 de março

Valor: a partir de R$ 3.996 por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea + Traslado aeroporto - hotel – aeroporto + 5 noites de hospedagem em Varadero no Gran Memories com Tudo Incluído + passeio a Havana (transporte + guia + almoço)

Informações e reservas: www.cvc.com.br e 3003-9282

NOTA

Mabu com novo gerente

O executivo Silvio Rossi é o novo gerente-geral dos hotéis Mabu Curitiba Business e Mabu Curitiba Express (www.hoteismabu.com.br). Com sólida experiência na área de hotelaria, iniciou no segmento em 1993 e desenvolveu a sua carreira de executivo em grandes hotéis da capital paranaense. Formado em Administração – Gestão de Processos, pela Uninter, Silvio Rossi é, atualmente, pós-graduando em Administração e Marketing, pela mesma faculdade. “Estou muito feliz com o convite feito pela diretoria da Rede Mabu. Tenho como principais desafios a gestão da satisfação dos clientes e colaboradores e o aumento da competitividade dos hotéis no segmento corporativo e de eventos. Para isso, conto com o importante apoio das equipes do Mabu Business e do Mabu Express, assim como do corporativo da Rede”, afirma o novo gerente-geral. Silvio Rossi também foi vice-presidente do Curitiba, Região e Litoral Convention e Visitors Bureau (CCVB), entre 2015 e 2016.

