Coleção Fábula cruza prosa e poesia

Coleção concebida pelo professor Samuel Titan Jr. (foto: Divulgação)

Concebida pelo professor e tradutor Samuel Titan Jr., a coleção Fábula, da Editora 34, já abriga 13 títulos desde O Sermão sobre a Queda de Roma, de Jérôme Ferrari. Os mais recentes livros são conferências dirigidas ao público jovem, uma sobre o conceito de diversidade cultural — Outras Naturezas, Outras Culturas, do antropólogo francês Philippe Descola — e outra sobre sentimentos, Que Emoção! Que Emoção?, do filósofo e historiador de arte francês Georges Didi-Huberman. São dois volumes pequenos que, a despeito do tamanho, fazem a diferença numa biblioteca.



A ideia da coleção, que surgiu em maio de 2013, conta seu idealizador, é a de reunir textos clássicos com novas traduções e contemporâneos pouco lidos por aqui. Entre os clássicos estão Cândido, ou O Otimismo, de Voltaire, com tradução do próprio Samuel Titan Jr., e Carmen, de Prosper Merimée. Detalhe: alguns volumes trazem ilustrações de grandes artistas — de Paul Klee (em Cândido) a Picasso (em Carmen) —, seguindo o projeto gráfico original de Raul Loureiro, hoje um dos mais disputados designers do mercado.



Os dois volumes recentemente lançados são, coincidentemente, livros de formação, acompanhados por perguntas da plateia do teatro de Montreuil, nos arredores de Paris, onde as conferências foram realizadas. O modelo adotado foi o ciclo de programas de rádio que Walter Benjamin escreveu, entre 1929 e 1932, para uma emissora alemã, visando o público jovem (narrativas mais tarde reunidas no livro A Hora das Crianças, lançado em 2015 no Brasil).



A diretora do teatro de Montreuil, inspirada em Benjamin, resolveu igualmente organizar todos os anos conferências com intelectuais de várias áreas, destinadas aos jovens (a partir de dez anos) e reunidas na coleção Les Petites Conférences, publicada pela editora Bayard na França. Só há uma regra que os conferencistas devem seguir: clareza, para criar um diálogo fácil e franco com os adolescentes. "São títulos que fogem do esquadro, evitando criar uma barreira simbólica para o leitor", resume Titan.