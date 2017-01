MON oferece colônia de férias em janeiro

O Museu Oscar Niemeyer (MON) convida o público infantil a participar da 9ª edição da Colônia de Férias no MON. A atividade acontece em duas semanas: a primeira entre os dias 17 e 20 de janeiro e a segunda entre 24 e 27 do mesmo mês, sempre das 14h às 17h30, de terça a sexta. Podem participar crianças de 6 a 11 anos.



Este ano a colônia traz o tema Tudo num só, que traz às crianças a noção de pertencimento ao coletivo e à natureza, sem perder de vista a singularidade de cada um. Com atividades divertidas e educativas junto às exposições do MON, será trabalhada a relação das pessoas com o ambiente que as cerca, destacando a preservação do nosso patrimônio histórico, artístico e cultural.



A Colônia de Férias 2017 contará com oficinas artísticas, visitas mediadas pelas exposições em cartaz no MON, contação de histórias, brincadeiras e apresentações teatrais. A programação foi planejada para promover a interação de artistas, mediadores, educadores e as crianças participantes.



São 70 vagas por dia. A inscrição tem o custo diário de R$ 75 por criança, ou R$ 270 pelo pacote semanal. Este valor inclui despesas como materiais usados nas oficinas práticas, aventais e sacolas personalizadas entregues a cada criança, além de um lanche elaborado exclusivamente para a Colônia de Férias no MON. A ficha de inscrição deverá ser preenchida e paga na bilheteria do Museu, de terça a domingo, das 10h às 18h, a partir do dia 3 de janeiro, até esgotarem as vagas. É possível, também, adquirir apenas o ingresso para as apresentações teatrais.