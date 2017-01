Passageiros traz como protagonistas dois rostos já conhecidos e muito queridos do público: Jennufer Lawrence e Chris Pratt (foto: Divulgação)

O filme Passageiros estreia hoje nos cinemas de Curitiba. Mais que uma ficção científica, o filme mitura amnor, drama e suspense. Estrelado por Jennifer Lawrence, protagonista do filme Joy, e o novo queridinho de Hollywood Chris Pratt (Mundo dos Dinossauros), a trama começa mostrando uma viagem ao espaço. Por um erro de funcionamento de suas cabines, Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) despertam 90 anos antes do tempo programado e o incidente faz com que os dois passageiros se aproximem.



Eles descobrem que a nave está correndo risco, fazendo com que os dois sejam os únicos capazes de salvar os mais de cinco mil passageiros que se encontram em sono profundo.



O filme traz como protagonistas dois rostos já conhecidos e muito queridos do público, fazendo com que a produção aposte no carisma dos atores Jennifer Laurence e Chris Pratt para atrair plateia às salas de cinema.



Além de o material publicitário de Os Passageiros destacar a dupla, os atores vêm participando de diversas entrevistas para divulgar o longa com estreia marcada para a primeira semana do ano novo.



Em dois anos, Chris Pratt, 37, saiu de comediante coadjuvante da série Parks & Recreations para protagonista disputado. Foi o herói Guardiões da Galáxia, um dos sucessos mais inusitados da Marvel, e viu seu Jurassic World - O Mundo dos Dinossauros tornar-se a maior bilheteria do verão de 2015 com US$ 1,6 bilhão em caixa.



Já Jennifer Lawrence, com apenas 26 anos, já foi indicada ao Oscar quatro vezes — vencendo como melhor atriz por O Lado Bom da Vida, em 2013. Hoje, ela é a atriz mais valiosa do mundo, faturando US$ 46 milhões em um ano. Com tantos egos gigantescos em Hollywood, cada vez fica mais difícil para um longa original reunir os dois nomes mais "quentes" do cinema. Mas foi o que Passageiros, que estreia nesta semana no Brasil, conseguiu.



Lawrence parecia um sonho distante. Primeiramente, os produtores precisariam bancar suas exigências, que, segundo a Hollywood Reporter, giravam em torno de um salário de US$ 20 milhões e mais 30% em cima do lucro do filme. Em segundo lugar, a atriz não parecia disposta a assumir outro projeto de US$ 110 milhões após seus papéis em franquias bilionárias como X-Men e Jogos Vorazes.



"Precisei ler o roteiro de Passageiros duas vezes para dizer sim", revela a sempre brincalhona atriz. "Falei esse ano que não iria fazer mais blockbusters, que iria limpar meu organismo, só trabalhar com filmes independentes. Estava cansada dos estúdios e de toda essa merda... mas li o script e pensei: 'Ok, vamos fazer esse último'."