Empresário está pessimista

O empresário paranaense encerra 2016 pessimista devido aos recentes episódios ocorridos no cenário nacional. É esta a percepção obtida pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep) a partir dos estudos mensais que captam o humor do industrial local: o Índice de Confiança da Indústria de Transformação – Paraná (ICIT-PR), que caiu 4,2 pontos em dezembro, e o Índice de Confiança do Empresário da Construção-Paraná (ICEC-PR), que recuou 8,9 pontos no mesmo mês. Com o desempenho, ambos retornam à área de pessimismo.



A queda do ICIT no mês atual se comparado a novembro fez o indicador se situar em 47,9 pontos, após quatro meses consecutivos na área do otimismo, ou seja, acima dos 50 pontos. O maior impacto negativo, informa a entidade, teve origem no encolhimento, de 8,1 pontos, das expectativas da economia, um dos itens que compõem o indicador.