Greca: “Em breve estarei à frente de vocês” (foto: Franklin de Freitas)

O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN) completou ontem o terceiro dia internado no hospital Marcelino Champagnat, após receber um diagnóstico de tromboembolia pulmonar um dias depois de tomar posse no cargo. Segundo boletim divulgado no final da tarde, o quadro de saúde de Greca permanece estável, mas não há previsão de alta. De acordo com os médicos, o prefeito “caminhou a tarde no quarto e permaneceu sentado com evolução bastante satisfatória”.

O próximo boletim será divulgado hoje às 11 horas. Pela manhã, a informação era de que o prefeito passou bem a noite e está se alimentando bem. Segundo os médicos, o quadro segue a evolução esperada.

Como vem fazendo desde o início da internação, Greca também divulgou no final da tarde de ontem nova gravação feita do hospital. “Eu já estou caminhando e em recuperação franca”, afirmou. “E a nossa prefeitura também já caminha. Hoje conseguimos da Caixa Econômica Federal o termo aditivo que nos garante desparalisar as obras financiadas por aquele banco estatal. Em breve estarei à frente de vocês para dar sequência ao nosso programa”, disse o prefeito.

Greca foi internado no início da tarde de segunda-feira, depois de sentir um mal estar no primeiro dia útil de trabalho na prefeitura. No sábado, véspera da posse, ele já havia sido internado com um quadro de ansiedade após sentir falta de ar quando verificava os preparativos para a cerimônia no Memorial de Curitiba. Após uma série de exames, Greca foi liberado em seguida pelos médicos para a posse no domingo. Na ocasião, ele garantiu estar bem e brincou afirmando que tinha apenas ido “tirar um retrato do coração”. Mesmo assim, evitou subir as escadas da Câmara Municipal, onde ocorreu o primeiro evento da posse, preferindo usar uma entrada lateral.

Na segunda-feira pela manhã, Greca chegou cedo à prefeitura ao lado dos secretários, onde anunciou as primeiras medidas de sua administração, e mais uma vez assegurou estar bem de saúde. No início da tarde, porém, diante de novo mal-estar, foi internado pela segunda vez.

Os médicos negaram relação entre os dois eventos. A primeira internação, segundo eles, teria sido motivada por um quadro de ansiedade. Já a segunda teria sido causada por um coágulo “que sai dos membros inferiores e viaja através do coração, pelas câmaras cardíacas, fica travado nas artérias pulmonares e justifica a falta de ar”, segundo o médico José Eduardo Marquesini, que atende o prefeito. Por isso a recomendação seria o tratamento hospitalar com medicamentos, acompanhamento e repouso.

Segundo os médicos, esse tipo de problema de saúde enfrentado por Greca pode surgir quando a pessoa permanece por longo período de tempo em uma mesma posição. Suspeita-se de que isso possa ter acontecido com o prefeito durante a campanha eleitoral, quando ele enfrentou uma maratona de compromissos nos dois turnos da disputa.

Para garantir que o prefeito descanse, os médicos limitaram as visitas à sua esposa, Margarita Sansone, e ao secretário municipal de Saúde, José Carlos Baracho, amigo pessoal de Greca e também médico. Além disso, também restringiram o acesso dele ao telefone celular, para evitar stress. A previsão é de que o prefeito permaneça em repouso pelo menos até o final da semana antes de voltar ao trabalho.