Cai ritmo de vendas de celulares

O País encerrou o mês de novembro com 248,4 milhões de linhas ativas de celulares, informou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Do total, 169,9 milhões (68,42% do total) eram pré-pagos e 78,5 milhões eram pós-pagos (31,58%). De outubro para novembro, 986,5 mil linhas foram adicionadas ao sistema, alta de 0,40%.



Em relação a novembro de 2015, houve baixa de 7,85%, com 21,1 milhões de linhas desativadas. O motivo dessa redução no período é a queda no preço das ligações entre fixos e móveis e entre celulares de empresas concorrentes, o que fez com que o efeito-clube deixasse de ser vantajoso para os consumidores. "Com preços menores para este tipo de chamada, o mercado de múltiplos chips perdeu espaço, gerando cancelamentos dos consumidores que possuíam linhas móveis de diferentes prestadores", informou a agência. "Além disto, a desaceleração econômica também é um dos motivos do encolhimento"