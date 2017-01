O presidente Michel Temer convocou reunião do núcleo institucional do governo para esta quinta-feira (5), para tratar da crise do sistema prisional do País e em especial do massacre ocorrido no último domingo, no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em Manas. De acordo com auxiliares palacianos, ainda não foi definido se a primeira parte do encontro será aberta à imprensa, ocasião em que o presidente poderá fazer um discurso aos presentes sobre o tema.

Nos últimos dias, a pressão para que o presidente fale pela primeira vez sobre o episódio tem crescido cada vez mais. A reunião de amanhã contará com a participação de representantes da Casa Civil, dos ministérios da Justiça, Defesa, Relações Exteriores, Planejamento e Transparência, além de integrantes da Advocacia Geral da União (AGU), do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e da Polícia Federal.

A estratégia da cúpula do governo é ressaltar que massacre não ocorreu em razão de uma possível omissão do governo federal. O ministro da Justiça, Alexandre de Moraes deu declarações neste sentido.