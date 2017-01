Obama pede transição suave nas Forças Armadas

Estados Unidos — O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, defendeu uma transição suave no controle das Forças Armadas para o presidente eleito do país, Donald Trump. Ontem, Obama teve sua última reunião com os líderes militares. Obama enfatizou a necessidade de haver “continuidade” no período de transição de poder. Segundo ele, é crucial garantir que o próximo presidente se beneficie dos mesmos serviços e do aconselhamento “excepcionais” que ele diz ter tido com seu comando militar. Há preocupações sobre como Trump pode lidar com desafios no setor de segurança. Nos últimos dias, Trump contestou afirmações do setor de inteligência dos EUA segundo as quais hackers russos interferiram nas eleições dos EUA. Além disso, o presidente eleito insistiu sem explicações que a Coreia do Norte não desenvolverá uma arma nuclear que poderia atingir os EUA e também questionou o valor da Organização das Nações Unidas. Obama citou alguns conflitos com os quais Trump terá de lidar quando assumir em 20 de janeiro, entre eles a luta contra o Estado Islâmico na Síria e na cidade iraquiana de Mossul.

Esquerda

Romênia — O Parlamento da Romênia aprovou ontem a formação de um novo governo de esquerda liderado pelo primeiro-ministro Sorin Grindeanu, que prometeu impedir que milhares de romenos deixem o país, construir rodovias e encorajar o consumo de produtos locais. Grundeanu, que venceu por 295 votos a 133, prometeu criar o que chamou de “uma Romênia normal”, um país “onde as pessoas tenham liberdades e direitos que a vasta maioria dos cidadãos europeus tem.” O novo governo inclui também a primeira mulher a chegar ao gabinete.

Imigrante

Alemanha — A polícia federal da Alemanha divulgou ontem que está investigando um segundo um segundo imigrante tunisiano por possível envolvimento no ataque terrorista em um mercado de Natal em Berlim que ocorreu no mês passado, em um sinal de que o responsável pela ação poderia não ter agido sozinho. Não havia evidências suficientes para prender o imigrante de 26 anos, cujo nome não foi revelado, por participação no atentado, mas ele foi levado sob custódia pela polícia, em conexão com uma investigação paralela, disse a procuradoria.

Trem

Estados Unidos — Um comboio de trem descarrilou durante a hora do rush ontem, em um terminal do Brooklyn, em Nova York, deixando 103 feridos. Segundo o Departamento de Bombeiros local, nenhum dos prejudicados sofreu ferimentos graves. Ao menos onze foram levados ao hospital. Segundo Aaron Neufeld, que estava em um dos vagões a caminho de Manhattan, a composição brecou bruscamente quando se aproximava de uma estação, e muitos passageiros caíram. Em seguida, uma nuvem de fumaça apareceu em alguns dos vagões e do lado de fora.

Ataque

China — Um homem foi preso, ontem, pelas autoridades locais da cidade de Pingxiang, no sul da China, após entrar em uma escola do jardim de infência e esfaquear onze crianças. Pelo menos três crianças ficaram gravemente feridas e foram hospitalizadas. O governo de Pingxiang se pronunciou, dizendo que o suspeito entrou na escola e atacou as onze crianças. Não foi especificado a arma utilizada pelo agressor.As autoridades chinesas têm aumentado as medidas de segurança nas unidades escolares por conta do aumento de crimes violentos.