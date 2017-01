História e muita beleza: 14 regiões do Paraná para visitar nas férias

CORREDORES DAS ÁGUAS

A riqueza desta região provém principalmente das atividades da agroindústria e das grandes confecções e shoppings de atacado. As inúmeras cooperativas formadas para o cultivo e processamento de grãos e do bicho-da-seda deixam suas marcas na paisagem local.



Os caudalosos rios Paraná, Paranapanema, Ivaí e Piquiri são quatro presentes da natureza para o Noroeste. É uma região de clima tropical úmido, verões quentes e que se destaca por suas alternativas de lazer, pousadas rurais, atividades náuticas e pesqueiras, eventos e negócios que ocorrem principalmente em Maringá, onde se ergue a imponente Catedral Metropolitana, além das inúmeras possibilidades de aventura e ecoturismo na conhecida Costa Rica.



NORTE DO PARANÁ

De grande beleza cênica, a região foi colonizada entre as décadas de 1920 a 1950, devido a expansão da cafeicultura. Possui fortes marcas da cultura japonesa e de outros povos (árabes, alemãs, italianos e portugueses) impulsionadores das atividades agropecuárias na Rota do Agronegócio. O visitante encontrará empreendimentos com tecnologia de ponta em contraste com propriedades rurais onde a agropecuária tem presença marcante. Já na Rota do Café, muitas das propriedades cafeeiras estão abertas ao lazer, com alternativas de hospedagem e alimentação. A região se destaca pela pujante Londrina, pelo turismo rural e de negócios e eventos.



CATARATAS DO IGUAÇU E CAMINHOS AO LAGO DE ITAIPU

A região turística Cataratas do Iguaçu e Caminhos ao Lago de Itaipu traz no seu nome e no seu território dois imponentes atrativos dentre inúmeros que podem ser visitados e aproveitados nessa encantadora parte da América. A exuberância do Parque Nacional do Iguaçu, onde a beleza e magnitude das Cataratas se perpetua, atraindo milhares de turistas brasileiros e estrangeiros e a Usina Hidrelétrica de Itaipu. Cenários de grandes espetáculos. A cidade, na tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina é marcada com muitas atrações, naturais, culturais e de compras, além de excelente infraestrutura de serviços. O Lago de Itaipu, que vai de Foz do Iguaçu a Guaíra, passando pelos municípios que o margeiam, compõe a região que tem a água como uma característica da região, seja ela das cataratas, dos rios ou do lago. Os caminhos que levam a atrações de lazer, pesca, balneários de água doce, a cultura remanescente de alemães e italianos, o turismo em áreas naturais como no Parque de Ilha Grande e o turismo cultural. Tudo pode ser vivenciado em passeios que despertam todos os sentidos: ver as apresentações culturais, aproveitar os cheiros da gastronomia, ouvir as músicas e sons da natureza, degustar pratos típicos e produtos regionais, sentir a emoção de estar num lugar único!



LAGOS E COLINAS

A região é margeada pelo rio Iguaçu e conta com inúmeras hidrelétricas e seus lagos que favorecem a prática de esportes náuticos e a pesca esportiva além de recantos de lazer nas represas de Foz do Areia, Salto Osório e Salto Santiago. A transformação ocorrida o território está bem representada no Museu Regional do Iguaçu, que possui um dos mais expressivos acervos regionais do Paraná. A região também concentra reservas indígenas e oferece belas paisagens como a do Horto Florestal, na Vila de Faxinal do Céu, e rica agricultura familiar. Outro destaque é a Festa Nacional do Charque com seu ponto alto na gastronomia, além de atividades artísticas e feira agropecuária.



CAMPOS GERAIS

No século XVIII era passagem de inúmeros rebanhos de gado e tropeiros que percorriam o Caminho do Viamão, desde o Rio Grande do Sul até as feiras de São Paulo. Este caminho passa pelos Campos Gerais e o antigo fluxo desses viajantes exerceu fundamental importância na formação cultural e econômica do Paraná, que acolheu aqui várias levas de imigrantes europeus, fatos estes traduzidos em um passado repleto de histórias e que pode ser revivido percorrendo o Circuito da Colonização dos Imigrantes Europeus e a Rota dos Tropeiros . O Santuário de Nossa Senhora das Brotas homenageia a padroeira dessa Rota. A característica principal da Região é o contraste entre os campos, onde surgem as imponentes araucárias e as escarpas serranas. Esta paisagem proporciona cenários naturais de magia e beleza, com destaque para os arenitos de Vila Velha, as imensas furnas e o Cânion do Guartelá. Nestes santuários, ou em seu entorno, os passeios podem ser de pura contemplação da paisagem, ou ainda de aventura com a prática de rapel, rafting, trekking e banhos de cachoeira, entre outros.



ROTAS DO PINHÃO

Na capital, Curitiba, é possível fazer uma viagem pelo mundo. Com mais de três séculos de existência e nascida Vila de Nossa Senhora dos Pinhais, a cidade abriga espaços culturais, históricos, memoriais e endereços gastronômicos que remetem às várias etnias que a formaram, sendo ainda um modelo de planejamento urbano, transporte público e preservação ambiental. Em seu entorno podem ser descobertos muitos outros encantos na conhecida “Rotas do Pinhão”, um misto de aventura, história, ruralidade e natureza, que oferece, além da paisagem, restaurantes, vinícolas, spas, parques, lojas e áreas rurais para lazer e hospedagem em diversificados roteiros. Além dos roteiros, também merece destaque a legendária cidade da Lapa, palco da Revolução Federalista., cujo Centro Histórico, possui 14 quarteirões, com 235 imóveis tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, integrando a Rota dos Tropeiros.



LITORAL DO PARANÁ

Chega-se à região de trem, pela centenária ferrovia Paranaguá - Curitiba que atravessa a Serra do Mar, ou de carro, ao longo da sinuosa e florida Estrada da Graciosa ou pela moderna rodovia de pista dupla BR-277. Berço da colonização do Estado, no litoral se encontram cidades históricas - como Paranaguá e seu centro histórico, Mata Atlântica e muitas praias localizadas em badalados balneários, ou em ilhas como a do Mel e a do Superagüi. Suas baías são propícias para a prática do turismo náutico e a Serra do Mar esconde magníficos cenários para ecoturismo e turismo de aventura. É dessa região um dos pratos típicos do Paraná, o saboroso Barreado, que costuma ser apreciado acompanhado de banana in natura, principalmente em Morretes, grande produtor de cachaça. Famosa é a bala de banana de Antonina. A diversidade da culinária à base de frutos do mar também está presente, vai da tainha ao caranguejo, do siri à ostra, sempre acompanhado da especial farinha de mandioca.



RIQUEZAS DO OESTE

A região se destaca pelo desenvolvimento do agronegócio, com expressão maior no eixo Cascavel - Toledo, onde eventos como o Show Rural e o Porco no Rolete, fazem da tecnologia e da gastronomia grandes atrações turísticas. Eventos automobilísticos - arrancadões, provas de rally e fórmula truck, entre outras competições, são referências no circuito nacional e internacional, assim como os eventos culturais. O cultivo de flores também vem se sobressaindo, principalmente em Corbélia e Maripá, onde as orquídeas são atrações.



VALE DO IVAÍ

A região concentra importantes santuários religiosos do Estado, como o dedicado a Santo Expedito em Apucarana e outro à Santa Rita de Cássia em Lunardelli, ambos interligados pelo circuito Rota da Fé. Os recursos naturais e o setor agrícola favorecem as atividades vinculadas ao turismo rural, ecoturismo e turismo de aventura.



NORTE PIONEIRO

Esta região foi uma das entradas para colonização do Paraná abrigando até hoje indicativos culturais da expansão econômica do século XIX. Entre os principais atrativos destacam-se a Represa de Chavantes e o Rio das Cinzas, com potencial para o turismo náutico, de pesca e esportivo, alem de passeios de barco, campeonatos de pesca e canoagem. A oferta hoteleira inclui um resort com piscinas de água mineral e pousadas. O patrimônio cultural está representado por edificações religiosas integrantes da Rota do Rosário. As características produtivas e naturais da região também favorecem o desenvolvimento de atividades no turismo rural e lazer, com antigas fazendas produtoras de café que integram a Rota do Café.



ROTEIROS DA COMCAM

Entre os principais atrativos turísticos da região destacam-se as edificações religiosas, as peregrinações da Rota da Fé e a gastronomia com pratos típicos e festividades como a Festa do Carneiro no Buraco e a Comcam Fest. Com pousadas rurais e um dos mais expressivos equipamentos hoteleiros do Estado com fontes termais, a região é opção para descanso e lazer na área rural. Conta com duas unidades de conservação – a Estação Ecológica do Cerrado, que preserva remanescentes deste ecossistema e desenvolve atividades em educação ambiental, e o Parque Estadual de Vila Rica do Espírito Santo, que possui rico patrimônio arqueológico com ruínas de uma das 16 comunidades jesuíticas espanholas fundadas nos séculos XVI e XVII.



ESTRADAS E CAMINHOS

A região é marcada pelos costumes tradicionalistas dos tropeiros, preservando a tradição campeira recorrente em pousadas rurais, cavalgadas e eventos. Também resguarda sua colonização européia, principalmente dos alemães, que se instalaram e formaram a Colônia de Entre Rios, em Guarapuava. A região possui inúmeras hidrelétricas no Rio Iguaçu que formam imensos lagos, favorecendo a prática de esportes náuticos e a pesca.



TERRA DOS PINHEIRAIS - Centro Sul

Localizada no centro-sul do Paraná, é uma região privilegiada com densas florestas de araucária, clima temperado, rios caudalosos e cultura rica e diversificada. Seu relevo propiciou a formação das famosas Cachoeiras em Prudentópolis e União da Vitória. Podem ser apreciadas as belezas naturais e ainda é possível conhecer as culturas ucraniana, polonesa, italiana e alemã que marcam a história e o cotidiano de seu povo. Destaque para a gastronomia, o artesanato, a dança, a música, a arquitetura, além do vinho de amora, novidade nacional. Os templos religiosos destas etnias justificam uma viagem à região, assim como os diversificados eventos culturais e agroindustriais e as fontes de água sulfurosa.



