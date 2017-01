Globo de Ouro pode ter homenagem a Carrie e Debbie

SÃO PAULO (FOLHAPRESS) - A cerimônia de anúncio dos vencedores do Globo de Ouro, que acontece no domingo (8), pode ter uma homenagem às atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher, mortas em dezembro. O produtor executivo do troféu, Barry Adelman, disse à revista americana "Variety" que o Globo de Ouro não tem um espaço reservado para lembrar os mortos, como faz o Oscar, mas que a equipe está conversando sobre algo especial para as duas atrizes. "Sempre mantivemos o Globo de Ouro como uma celebração, uma festa, mas entendemos que esta é uma situação especial. Por isso, vamos reconhecer [a particularidade da situação], mas ainda estamos discutindo como fazê-lo", disse Adelman. Carrie Fisher, conhecida pelo papel de princesa Leia de "Star Wars", morreu no dia 27 de dezembro, aos 60 anos. Um dia depois, sua mãe, Debbie Reynolds, teve um derrame e também acabou morrendo, aos 84 anos.