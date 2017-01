Filho sofre acidente e William Bonner não apresenta o JN

Vinícius Bonemer, filho dos jornalistas Fátima Bernardes e William Bonner, sofreu um acidente de carro na na rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), entre Búzios e Cabo Frio, quando voltava para casa do Réveillon em Búzios, na terça-feira (3), às 8h da manhã. O carro em que ele estava se chocou com um caminhão e ônibus. O jornal Folha dos Lagos registrou a foto do carro logo após o acidente. O jovem estava acompanhado de dois amigos, entre eles Giuliano Castro, que foi levado para a Unidade de Pronto-Atendimento de Tamoios, distrito de Cabo Frio. Em estado grave, Giuliano foi removido para o Hospital particular Santa Izabel, no centro de Cabo Frio. Segundo a CGCom, assessoria de comunicação da Rede Globo, o filho da apresentadora "passa bem", apesar do acidente ter sido grave. Por causa do acidente, William Bonner não apresentou o Jornal Nacional nem na terça-feira nem ontem.

Ex-integrante do Kid Abelha toca sax em avião

O ano de 2017 já elegeu sua cena mais inusitada. Pelo menos até o dia de ontem. O ex-integrante da banda Kid Abelha George Israel resolveu fazer um show particular dentro do avião para ninguém mais ninguém menos do que Sérgio Malandro. O vídeo foi registrado pelo próprio Malandro e postado em sua conta oficial no Facebook. "Aí você tá no avião e pá! Entra o George Israel do Kid Abelha tocando sax pra galera", disse ele. No vídeo, o músico aparece descontraído e acaba aplaudido.

Deputado federal apresenta projeto de lei contra masturbação

O deputado federal Marcelo Aguiar (DEM-SP), começou uma batalha contra a pornografia e a masturbação. Ele apresentou um projeto à Câmara Federal propondo que as operadoras telefônicas criem uma maneira de vetar "conteúdos de sexo virtual, prostituição e sites pornográficos". Na justificativa ao projeto, Aguiar diz que há "viciados em conteúdo pornô e na masturbação". Explica o deputado na justificativa do projeto: “Estudos atualizados informam um aumento no número de viciados em conteúdo pornô e na masturbação devido ao fácil acesso pela internet e à privacidade que celular e o tablet proporcionam”. Segundo a justificativa, os jovens são mais suscetíveis a desenvolver dependência e já estão sendo chamados de autossexuais – pessoas para quem o prazer com sexo solitário é maior do que o proporcionado, pelo método, digamos, tradicional.

Carrie e mãe serão enterradas amanhã

Carrie Fisher e a mãe dela, Debbie Reynolds, serão enterradas amanhã em uma cerimônia restrita a parentes, informou o site TMZ. De acordo com a publicação, o adeus às atrizes vai acontecer no cemitério Forest Lawn, em Burbank, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Nenhum ator está convidado para falar durante a cerimônia de adeus, informaram fontes ao TMZ. No entanto, se Billie Lourd, filha Carrie, quiser fazer uma homenagem, estará liberada.

“Esquenta” do Oscar, sindicato dos roteiristas divulga indicados

O Writers Guild of America (sindicato dos roteiristas americano) divulgou, ontem, o indicados nas categorias de longa-metragem original e adaptado e documentário no seu prêmio anual de roteiro. O prêmio costuma ser visto como um forte termômetro do Oscar — muitos jurados também fazem parte da Academia. Os vencedores serão divulgados no dia 19 de fevereiro, em cerimônias simultâneas em Nova York e Los Angeles. Esses são os indicados. Para Roteiro Original, Hell or High Water, de Taylor Sheridan; La La Land: Cantando Estações, de Damien Chazelle; Loving, de Jeff Nichols; Manchester à Beira-Mar, de Kenneth Lonergan; Moonlight, de Barry Jenkins, com história de Tarell McCraney. Para Roteiro Adaptado, os indicados são A Chegada, de Eric Heisserer, baseado no livro Story of Your Life, de Ted Chiang, e Deadpool, de Rhett Reese e Paul Wernick, baseado no quadrinhos dos X-Men. Para documentário, os indicados são Author - The JT LeRoy Story, de Jeff Feuerzeig; Command and Control, de Robert Kenner e Eric Schlosser, com argumento de Brian Pearle e Kim Roberts; e Zero Days, de Alex Gibney.

Níver do dia

Juan Carlos

Ex-rei da Espanha

79 anos