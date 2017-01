Jovem de 16 anos brilha, e Fla goleia em estreia na Copinha

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo chegou a passar dificuldades no primeiro tempo, mas mostrou na noite desta quarta-feira (4) as credenciais para brigar por mais um título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atual campeão do torneio goleou o Central (PE) por 5 a 0 no estádio Anacleto Campanella no jogo de fundo da rodada inicial do grupo 23, disputado em São Caetano do Sul. Vinicius Júnior, de apenas 16 anos, que saiu do banco de reservas e marcou duas vezes foi a grande atração do triunfo carioca ao lado do meia Patrick – que fez o gol que garantiu a taça no último ano e marcou novamente de pênalti. Dener e Gabriel Silva completaram o placar. No outro jogo do grupo, no início da noite, o São Caetano venceu o São Bento (SP) por 4 a 2. Os quatro times voltam a campo na próxima sexta (6) para a segunda rodada: o líder Flamengo encara o São Bento, enquanto o São Caetano pega o Central. Principal time da chave 23, o Flamengo justificou o status e se impôs desde os primeiros minutos. Com ações ofensivas lideradas por Patrick, a equipe criou inúmeras chances para marcar. Os rubro-negros, no entanto, não contavam com a noite inspirada do goleiro Carlos. O arqueiro do Central garantiu o placar zerado na primeira etapa. No segundo tempo, nova pressão do Flamengo. E o time pernambucano seguia se fechando. Até que novamente Patrick tratou de arrumar as coisas para os cariocas. Aos 10min, o meia sofreu pênalti e cobrou – duas vezes, após o árbitro mandar repetir o primeiro chute – para abrir o placar. Aos 23min, Patrick fez grande jogada e deu excelente passe no meio da defesa adversário para Jean Lucas, que finalizou em cima do goleiro Carlos; no rebote, Gabriel Silva fez o segundo gol do Flamengo. PROMESSA ENTRA E DECIDE GOLEADA Com a vitória rubro-negra encaminhada, o Central não conseguiu apresentar a mesma resistência do início. Aos 29min, após lançamento do campo de defesa, Patrick ganhou a disputa da defesa pernambucana e a bola sobrou para Vinícius Júnior, que invadiu a área e chutou para fazer 3 a 0. Quatro minutos depois, o jovem de apenas 16 anos apareceu de novo, desta vez pelo lado esquerdo, para tirar a zaga e chutar no ângulo: 4 a 0. Dener, aos 36min, aproveitou escanteio e fechou a goleada rubro-negra em 5 a 0. Vinicius Junior ainda balançaria as redes aos 44min, mas a arbitragem anulou - de maneira errada -, apontando impedimento. FLAMENGO 5 x 0 CENTRAL-PE Data: 04/01/2017 (quarta-feira) Local: Estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul (SP) Árbitro: Thiago Luís Scarascati Auxiliares: Fabrício Porfírio de Moura e Leonardo Augusto Villa Gols: Patrick, aos 10 minutos do segundo tempo, Gabriel Silva, aos 23, Vinicius Júnior, aos 29 e 33, e Dener aos 36 minutos da etapa final Flamengo Gabriel Baptista; Kleber, Dener, Rafael e Michael; Jean Lucas (Vinicius Souza), Theo (Hugo Moura), Lucas Silva (Jardeu), Gabriel Silva e Patrick (João Pedro); Lincoln (Vinicius Júnior) Técnico: Gilmar Popoca Central-PE Carlos; Japa (Dario), Fernando, Paulinho e Daniel; Felipe (Anderson), Luis Matheus, Atila e Silvio; Luis Carlos e Idevan (Jaime) Técnico: Erivelton Santos