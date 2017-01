Santos estreia com vitória magra na Copinha em jogo com apagão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tricampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos estreou na edição 2017 do torneio com uma vitória magra. Na Arena Barueri, nesta quarta-feira (4), a equipe alvinegra fez 1 a 0 no modesto Floresta-CE, com gol do camisa 10 Geovane. O tento da vitória foi marcado logo ao primeiro minuto do segundo tempo. Ton Ton cruzou para a área, Marquinhos Tu dividiu com o goleiro e a bola sobrou para Giovane colocar no fundo das redes. Antes disso, no entanto, o acontecimento mais marcante da partida. Quando o relógio marcava 23 minutos da primeira etapa, as luzes da Arena Barueri se apagaram. Por causa da falta de iluminação, o jogo ficou paralisado por 20 minutos. A vitória deixa o Santos na segunda colocação do Grupo 25, atrás do Audax-SP, que venceu o Rio Branco-AC por 2 a 1. Na próxima rodada, Santos e Audax podem garantir a classificação antecipada em caso de vitória. A segunda rodada da chave está marcada para sexta-feira, 6 de janeiro.