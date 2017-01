(foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-diretora para a comunidade afro-americana da campanha de Donald Trump, Omarosa Manigault, foi convidada pelo republicano para ser diretora de comunicação do Escritório de Relações Públicas da Casa Branca. Seu nome foi anunciado nesta quarta-feira (4) pelo gabinete de transição do presidente eleito.

Antes de trabalhar na campanha, Manigault foi uma das cobaias do republicano quando ele apresentava o reality show "O Aprendiz". Ela participou da primeira temporada do programa, em 2004, e foi eliminada após nove semanas.

Apesar disso, os dois continuaram próximos, embora estivessem em posições políticas diferentes. A assessora fez campanha em 2008 e 2012 pelo presidente democrata Barack Obama e chegou a defender em 2014 a candidatura da rival de Trump na eleição de 2016, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton. Também não será a primeira vez que Manigault trabalha na Casa Branca.

Ela foi uma das assessoras no escritório do ex-vice-presidente Al Gore, durante o governo do democrata Bill Clinton (1993-2001). Outros dez integrantes da equipe da Casa Branca de Trump foram anunciados nesta quarta, incluindo dois membros da assessoria do vice-presidente Mike Pence, e o diretor político da Casa Branca, Bill Stepien.