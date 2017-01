Cruzeiro finaliza acordo com Thiago Neves e aguarda parecer da Fifa

ENRICO BRUNO E THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Thiago Neves já está com tudo pronto para se transferir para o Cruzeiro. O meia-atacante aguarda somente uma liberação da Fifa para assinar o novo contrato e viajar a Belo Horizonte, onde iniciará a preparação para a atual temporada ao lado dos companheiros.

O diretor das categorias de base Klauss Câmara e advogado Breno Tannuri já confeccionam as minutas do contrato com o empresário Leandro Lima e esperam uma resposta da entidade que rege o esporte para liberarem o anúncio da contratação do apoiador de 31 anos. A expectativa é que tudo seja definido no máximo até esta sexta-feira (6), de acordo com uma pessoa ligada às negociações. A ideia é que o meia-atacante assine um contrato longo. É possível que o compromisso na Toca da Raposa II tenha duração de até quatro temporadas.

Sem receber salários desde outubro, quando foi afastado pelo Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, ele não deve encontrar dificuldades para quebrar o vínculo com o clube de Abu Dhabi, segundo o UOL Esporte apurou. A chegada de Thiago Neves à Toca da Raposa II é um pedido de Mano Menezes.

O técnico gaúcho gostaria de contar com um atleta para a armação de jogadas. A ideia é que ele atue ao lado de Giorgian De Arrascaeta e Robinho no setor de criação da equipe na atual temporada.

O acordo feito entre as partes converge com a declaração concedida pelo presidente Gilvan de Pinho Tavares na segunda-feira (2), após a missa que celebrou o aniversário de 96 anos do Cruzeiro. Na ocasião, o mandatário garantiu que seria impossível "melar" o acordo com o jogador. "Não [há nenhuma possibilidade de o Thiago Neves não vir para o Cruzeiro]. O empresário dele está pedindo para não divulgar para esperar o prazo de 48 horas de uma notificação que eles enviaram ao clube. Ele tem valores grandes a receber do clube e estava com medo de dificultar para receber esses valores. Mas ele já está comprometido com o Cruzeiro e virá para o Cruzeiro", comentou o mandatário.