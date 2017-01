Árvores caem e atrapalham trânsito em ruas do Bigorillho e no Bacacheri

(foto: Rede News 24 horas)

Uma árvore grande caiu na Rua Padre Agostinho, quase esquina com Bruno Filgueira, no Bigorrilho. Com a queda, três das quatro faixas da estão bloqueadas.

Agentes do Setran estão no local orientando o trânsito e a árvore deve ser retirada até as 11 horas.

Os motoristas que estão na Rua Jovino do Rosário, no Bacacheri, também devem redobrar os cuidados, por causa de uma árvore caída.

As árvores caíram com a força da chuva da madrugada.