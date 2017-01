Atirador de Istambul é provavelmente de etnia da Ásia Central, diz Turquia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vice-primeiro-ministro da Turquia, Veysi Kaynak, afirmou em entrevista a uma emissora de TV turca nesta quinta-feira (5) que o principal suspeito do ataque a uma casa noturna de Istambul no Ano-Novo é provavelmente da etnia uigur. Essa etnia é uma minoria que fala turco, na maioria muçulmanos, que ocupam uma área do oeste da China e têm comunidades em diáspora espalhadas por países da Ásia Central e na Turquia.

A mídia turca vem relatando há alguns dias que o principal suspeito de ser o atirador seria um cidadão do Quirguistão -país da Ásia Central-, mas a informação não foi confirmada pelas autoridades. Kaynak disse ainda que os serviços de segurança da Turquia já estabeleceram o paradeiro do atirador e suas conexões, mas não informou detalhes.

Na manhã desta quinta, a polícia turca realizou uma operação em uma cidade litorânea a oeste de Istambul e prendeu novos suspeitos de ligação com o atentado que deixou 39 mortos e quase 70 feridos na casa noturna Reina.

O número de detidos em um condomínio em Selimpasa não foi informado -a polícia já tem em custódia ao menos 39 pessoas, incluindo 11 mulheres, sob suspeita de vínculo com o ataque. Segundo a imprensa turca, há uigures entre os presos na operação desta quinta.

A milícia terrorista Estado Islâmico reivindicou responsabilidade pelo ataque, afirmando ter sido uma vingança pela envolvimento militar turco na Síria. Relatos da imprensa turca afirmam que o atirador teria recebido treinamento de guerrilha na Síria.