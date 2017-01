Vasco oferece estrutura para Muriqui se recuperar

BRUNO BRAZ RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco utilizou-se da mesma estratégia do Flamengo com Conca para seduzir Muriqui. Também com uma lesão, embora seja apenas uma entorse no joelho direito, o atacante teve colocada a sua disposição a estrutura do Caprres (Centro Avançado de Prevenção, Recuperação e Rendimento Esportivo) em São Januário para se recuperar. O atacante esteve no clube para a realização dos exames médicos e aguarda a liberação do FC Tóquio (JAP), equipe que estava defendendo, para poder assinar contrato e retornar ao Cruzmaltino, onde jogou em 2004 e 2005. O Caprres foi inaugurado no meio da temporada e é considerado um dos centros de saúde mais completos do Brasil, com equipamentos de última geração para prevenção e recuperação de lesões. Recentemente, o Flamengo também inaugurou seu centro, chamado de CEP (Centro de Excelência em Perfomance) e localizado no Ninho do Urubu. Tal ferramenta também teve grande peso na contratação de Conca, outro com lesão no joelho direito e que tem previsão de retorno aos gramados somente entre abril e maio de 2017. Curiosamente, Muriqui e Conca foram companheiros de equipe no Guangzou Evergrande, da China. Os dois tiveram trajetórias de sucesso no clube e eram considerados ídolos. LESÕES A passagem de Muriqui pelo Vasco foi marcada por algumas lesões. Na época, o vice-presidente médico cruzmaltino Pedro Valente chegou a levantar uma polêmica em relação às contusões do atacante, suspeitando de sua vida extracampo. Vale lembrar que Muriqui foi contratado pelo Cruzmaltino em 2004 sob a gestão do presidente Eurico Miranda, o mesmo que comanda o clube atualmente.