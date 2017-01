Caixa vazio atrapalha Corinthians em busca por volantes ideais para 2017

(foto: Geraldo Bubniak)

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rithelly é o Plano A do Corinthians, que também pensa desde outubro no nome de Gabriel Girotto como alternativa para uma necessidade quase urgente: encontrar um primeiro volante para preencher uma função carente desde a saída de Ralf, em janeiro de 2016, e de Bruno Henrique, um semestre depois. A falta de dinheiro para investir, nos dois casos, limita o trabalho do gerente de futebol Alessandro.

De acordo com o orçamento apresentado ao Conselho Deliberativo (ainda será refeito e votado em breve), o Corinthians tem R$ 13 milhões para investir em reforços durante todo o ano. Entretanto, a realidade tem sido ainda mais difícil. Em contatos por jogadores, a direção corintiana tem manifestado a dificuldade em aportar qualquer tipo de quantia a curto e médio prazo. Parcelas referentes às compras de Marlone e Giovanni Augusto, há um ano, estão atrasadas.

Sem dinheiro, será difícil cumprir o desejo do treinador Fábio Carille e o diagnóstico da comissão técnica em geral: o clube precisa de um primeiro volante de alto nível, que seja o dono da posição em 2017. O fim do contrato de empréstimo de Gabriel Girotto com o Palmeiras na última semana fez com que o Corinthians retomasse as conversas por ele, já que o entendimento era de que o clube alviverde iria exercer a prioridade de compra que venceu no último dia de 31 de dezembro. Hoje, os agentes trabalham por três possibilidades para o volante -e vestir a camisa corintiana é a terceira da lista. Além do Palmeiras, que não descartou completamente a aquisição de Gabriel, os empresários do volante tratam com o Genoa-ITA.

A chance de atuar na Itália cresceria se a aquisição de Hernanes, da Juventus-ITA, não fosse fechada. Neste caso, a OTB Sports, representante do jogador, tem a indicação de que ele seria o escolhido para reforçar a equipe. Nome preferido para a função, Rithelly ainda não deixou a pauta do Corinthians.

O Sport, porém, exige o pagamento da multa rescisória de R$ 40 milhões para abrir mão de um de seus principais jogadores, embora tenha somente 50% dos direitos econômicos. Depois de manifestar em duas reuniões seu desejo de deixar a Ilha do Retiro, Rithelly resolveu aumentar a pressão e deve declarar publicamente, na próxima segunda-feira, a vontade de uma transferência para o Corinthians.

Ele também teve procuras do Atlético-MG e Internacional, também vistos como alternativas interessantes.

No momento, as opções do elenco são Cristian, Camacho e os jovens Jean e Warian Ameixa. Se conseguir a aquisição de um jogador experiente para a posição, o Corinthians deve emprestar ao menos um dos dois garotos.