Indústria acumula queda de mais de 7% de janeiro a novembro

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Produção Industrial Brasileira chegou a novembro de 2016 com queda acumulada de 7,1% nos onze meses do ano. Os dados fazem parte da PIM-PF (Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Brasil), divulgada nesta quinta (5) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), com os dados do penúltimo mês do ano. As informações são da Agência Brasil.

No entanto, em novembro do ano passado a produção industrial nacional cresceu 0,2% em relação a outubro, mês em que a indústria também fechou em queda 1,2%. No confronto com igual mês do ano anterior (2015), série sem ajuste sazonal, o total da indústria apontou queda de 1,1% em novembro de 2016, neste caso a 33ª taxa negativa consecutiva nesse tipo de comparação, mas a menos intensa desde o resultado de março de 2014: -0,4%.

O indicador acumulado nos últimos 12 meses também reduziu o ritmo de queda ao fechar com recuo de 7,5%, contra os menos 8,4% relativos a outubro. Os dados do IBGE indicam que a indústria, no indicador acumulado para os onze meses imediatamente anterior, vem reduzindo o ritmo de queda desde julho do ano passado, quando a taxa fechou com queda acumulada de 9,5%, resultado 0,2 ponto percentual inferior aos -9,7% de junho. A queda acumulada em doze meses voltou a cair 0,2 ponto em agosto (-9,3%) e em setembro (-8,7%).