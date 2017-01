Mina fica no Palmeiras em 2017 mesmo com propostas de europeus, diz agente

DIEGO SALGADO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conseguirá manter a dupla de zaga titular campeã brasileira. Mina defenderá o clube paulista até o fim da temporada, mesmo com propostas de times europeus. A decisão será ratificada nos próximos dias em uma reunião do diretor de futebol Alexandre Mattos com o estafe do jogador. O próprio Mina manifestou interesse em continuar no Palmeiras depois de se tornar um dos destaques do time treinador por Cuca. O contrato do atleta de 22 anos se encerrará em 2021. "Ele jogará a Libertadores e os demais torneios com o Palmeiras. Estará no ano de 2017 com o clube. A decisão é que ele fará parte do Palmeiras esse ano", disse Jair Mina, tio e representante do jogador. Segundo ele, o colombiano recebeu propostas de clubes da Europa, mas optou por permanecer no futebol brasileiro. "Muitas propostas serão respondidas negativamente", explicou. A ideia de Mina é defender o Palmeiras em todas as competições da temporada, sobretudo a Libertadores, competição que ele disputou com o Independiente Santa Fe no ano passado -a primeira partida do time no torneio será disputada no dia 8 março (uma eventual final ocorreria em novembro). No Palmeiras, como titular em competições importantes, Mina teria mais condições de se manter na seleção colombiana. O atleta esteve presente nas últimas três convocações do técnico José Pekerman -o palmeirense foi titular em quatro confrontos (dois na Copa América e outros dois nas Eliminatórias da Copa 2018). Mina, que disputou 15 partidas e marcou quatro gols pelo Palmeiras, ainda se recupera de uma lesão muscular na coxa direita sofrida na última partida do Campeonato Brasileiro, diante do Vitória. O fato forçou o zagueiro a sair mais tarde para as férias após iniciar o tratamento na Academia de Futebol. Por isso, Mina se apresentará alguns dias depois do restante do elenco. A data de retorno dos atletas está marcada para a próxima terça-feira, dia 10. O colombiano voltaria a trabalhar no CT palmeirense até o dia 15. Por ora, ele faz o tratamento em solo colombiano. MERCADO O Palmeiras perdeu uma peça fundamental do time campeão brasileiro: o atacante Gabriel Jesus, que acertou com o Manchester City ainda em agosto. O técnico Cuca também deixou o clube. Eduardo Baptista assumirá o comando da equipe alviverde. Em contrapartida, a diretoria do Palmeiras já acertou com cinco jogadores: os meias Hyoran, Raphael Veiga, Michel Bastos e Guerra, além do atacante Keno. O volante Felipe Melo deve ser anunciado nesta quinta-feira. O clube ainda quer o lateral direito Samuel Xavier, do Sport, e um centroavante.