(foto: Divulgação)

Elza Soares retorna a Curitiba, com o show “A Mulher do Fim do Mundo”, no dia 11 de março. A apresentação acontece no Teatro Guaíra e os ingressos, já à venda, custam entre R$ 45 (meia-entrada) e R$ 220 (inteira), dependendo do setor.

Quem viu ao vivo, sabe. Assim que o disco “A Mulher do Fim do Mundo” foi lançado, em 2015, o reconhecimento foi instantâneo. Passado algum tempo, o legado deste trabalho começa a ser reconhecido como “o mais importante da década”, como frisou a coluna Tudo Tanto, da revista Caros Amigos. No ano passado, o álbum já havia sido agraciado nacionalmente (Prêmio APCA, Prêmio da Musica Brasileira, Prêmio Notas Musicais e Revista Rolling Stone Brasil, entre outros). Em 2016, com lançamento do disco no exterior, a cantora arrebatou outras façanhas, além de uma turnê internacional. Recebeu resenhas entusiasmadas nos respeitados The Guardian (“Surely the best Brasilian album of the year”) e Pitchfork (“…one of the year’s most original and exhilarating listens”) e ganhou também o Grammy Latino pelo disco, que é o primeiro de inéditas da cantora.

Leia mais detalhes no blog Pista 1