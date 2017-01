(foto: Franklin de Freitas)

O quadro de saúde do prefeito Rafael Greca permanece estável, com evolução bastante satisfatória. Segundo boletim médico, divulgado às 11 horas, ele caminhou pela manhã no quarto e à tarde fará exercícios aeróbicos leves.Está bem disposto, alegre e bem humorado.

Ainda não há previsão de alta.

O próximo boletim será divulgado às 18h00.