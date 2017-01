(foto: Rede News 24 horas)

O corpo de uma vítima de atropelamento foi encontrado na manhã desta quinta-feira (5) no quilômetro 115 da BR-116, no sentido São Paulo, em Curitiba. O corpo estava próximo à Linha Verde, no acesso ao Contorno Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) acredita que o atropelamento aconteceu na madrugada desta quinta-feira (5). O motorista fugiu do local.

