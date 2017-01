Curitiba tem primeira Marcha das Vadias neste sábado

Marcha em julho do ano passado (foto: Franklin de Freitas)

Curitiba terá a primeira edição da Marcha das Vadias no próximo sábado (7) a partir das 11 horas na Boca Maldita. Segundo as organizadoras, o primeiro o ato público do ano é em memória às mulheres assassinadas em Campinas, na virada de ano e para todas as mulheres que já foram vítimas da misoginia em 2017.

As organizadoras pedem que as participantes levem notícias impressas dos casos de feminicídios, porque será feito um grande painel.

Quem quiser mais informações, há um evento marcado no Facebook, clique aqui

Por dia, 25 mulheres são internadas no Paraná, vítimas de violência

Na noite do dia 31, em Campinas, em São Paulo, a ex-esposa, filho e outras 10 pessoas foram vítimas da chacina promovida por Sidnei Ramos de Araujo. Isimara já havia realizado 5 queixas contra ele na delegacia da polícia civil. Em 2012, registrou boletim por ameaça de morte.

Antes de cometer o crime, Sidnei escreveu uma carta de oito páginas "justificando" o motivos pelos quais cometeria o crime na virada do ano. Partes da carta, diziam “Os homens não batem na mulher sem motivo! Alguma coisa elas fazem pra irritar o agressor. O cara não vai lá dar porrada à toa!”, “Vadias que tem filhos com dois caras para ter duas pensões e não precisar trabalhar! [...] A justiça deveria usar polígrafos em todos os depoimentos, reduziria trabalho! O Diabo tbm usa saia”.

Dois adolescentes escondidos no banheiro relataram que o filho do atirador disse: “Você matou a mamãe”. Em seguida, ouviram os disparos que mataram Victor. Muitos e muitas pessoas idolatraram Araujo por ter matado a ex esposa. Comentários de apoio a ação e degradação de Isimara foram destaque. Alguns se compadeceram com a criança.

Não precisamos ir longe para recordar casos de violência contra mulher que foram noticias em todo o país no ano que se despediu. Em dezembro, Willy Gorayeb Liger, estuprou e matou com golpes de taco de beisebol a Débora Soriano de Melo, 23 anos, militante da UJS São Paulo. No Rio de Janeiro, uma menor de idade foi vítima de estupro coletivo, filmada e exposta na internet.