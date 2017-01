Homem cai de prédio na Praça Carlos Gomes e morre

(foto: Rede News 24 horas)

O corpo de um homem foi encontrado na manhã desta quinta (5) entre os prédios da Caixa Econômica Federal e do Sindicato dos Jornalistas, na Praça Carlos Gomes, no Centro de Curitiba. Ainda há dúvidas se ele trabalhava em uma obra na Caixa ou se foi suicídio.

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local, mas o homem já estava morto. A Polícia está no local.