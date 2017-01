Crítico Rubens Ewald Filho é o novo secretário de Cultura de Paulínia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O crítico de cinema, jornalista, roteirista, escritor e apresentador Rubens Ewald Filho, 71, foi nomeado secretário de Cultura de Paulínia (a 117 km de São Paulo) pelo prefeito Dixon Carvalho (PP). Em 2008, Rubens Ewald Filho, foi convidado pelo então prefeito da cidade, Edson Moura (PMDB) -que criou o projeto "Paulínia Magia do Cinema"- para ser consultor e dirigir o festival de cinema de Paulínia, que teve sua última edição em 2014. Agora, a ordem de Dixon é reativar o festival. Também em 2008 nasceu o polo cinematográfico de Paulínia, que foi construído para ser a "Hollywood brasileira", mas que, nos último cinco anos, com cursos e editais suspensos, se transformou em uma cidade fantasma, Na época, Rubens afirmou em entrevista à Folha de S.Paulo que o "ponto fraco do polo cinematográfico é ser um órgão governamental, que pode ou não ter continuidade".