Explosão de carro-bomba deixa ao menos 2 mortos e 7 feridos na Turquia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro-bomba explodiu nesta quinta-feira (5) próximo ao tribunal do distrito de Bayrakli, na província de Izmir, na costa da Turquia, deixando ao menos dois mortos e sete feridos. De acordo com o governador da província, Erol Ayyildiz, o ataque aconteceu por volta das 16 horas (11h em Brasília) contra um posto da polícia em uma das entradas da corte, matando um policial e um funcionário. Um segundo carro-bomba foi detonado próximo ao local. Após o ataque, foi registrada uma troca de tiros entre policiais e três militantes armados, dois dos quais foram mortos. Organizações da de monitoramento da liberdade de imprensa relataram que o governo impôs uma ordem de silêncio, impedindo a veiculação de informações sobre o incidente. Investigações preliminares indicam que o PKK (Partido dos Trabalhadores do Curdistão) seria responsável pelo atentado. O PKK é considerado uma organização terrorista pelo governo turco e há três décadas mantém uma insurgência separatista no país. Este é o segundo ataque registrado na Turquia desde o início do ano. Durante as celebrações de Ano Novo, um atirador invadiu o clube noturno Reina e abriu fogo contra o público, matando 39 pessoas e ferindo outras 69 pessoas. O suspeito foi identificado pelas autoridades, mas segue foragido. O ataque foi reivindicado pela facção terrorista Estado Islâmico. A série da ataques sofridos pela Turquia tem impacto negativo sobre o turismo, a economia e a política, que pode resultar em um endurecimento do governo. O país vive em estado de emergência desde uma tentativa frustrada de golpe militar, em julho do ano passado.