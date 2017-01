Corinthians contrata volante Paulo Roberto, ex-Sport, por uma temporada

DASSLER MARQUES SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O volante Paulo Roberto, 29, fechou contrato de uma temporada com o Corinthians. Ele defendeu o Sport no ano passado e pertence ao Osasco Audax. O jogador já realizou exames médicos e foi adquirido sem custos. De saída do Sport, Paulo Roberto foi oferecido ao Corinthians e teve a aprovação do treinador Fábio Carille. Ele é considerado um primeiro volante de bom passe, experiente e poder de marcação. No Audax, chegou a fazer dupla com Paulinho, de passagem marcante pelo Parque São Jorge. Foi a solução barata encontrada para reforçar o meio-campo. Essa será a primeira oportunidade da carreira do volante em um dos chamados 12 grandes clubes do Brasil. Antes, Paulo Roberto atuou no Juventus-SP, no Brasil de Farroupilha-RS, no Audax, no Guarani, no Atlético-PR, na Ponte Preta, no Figueirense, no Bahia e no Sport. Reforçar o time sem precisar fazer grandes investimentos é o desafio do Corinthians para 2017 e por isso a aquisição de Paulo Roberto. Gabriel, volante do Palmeiras, e Rithelly, de quem Paulo era reserva no Sport, eram os primeiros nomes da lista de reforços para a atual temporada, mas ambos esbarram no baixo caixa corintiano. Até aqui, dois jogadores foram oficializados para 2017: Jô e Luidy, atacantes. Kazim, do Coritiba, realizou exames médicos e será anunciado após pagamento de multa ao Coritiba.